PJe é implantado em mais quatro Comarcas

As Varas Cíveis das Comarcas de Canaã dos Carajás, Curionópolis, Paragominas e Tucuruí passaram a operar, desde o dia 30 de setembro deste ano, com o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), informou a Secretaria de Informática do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Com a implantação do sistema nestas quatro Varas, o PJe versão 2.0 está presente em 188 unidades judiciárias – incluindo capital, interior e Juizados Especiais -, distribuídas em 53 Comarcas do Pará.

O PJe também foi implantado em 11 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs): Almirante Barroso, Ananindeua, CAD, FABEL, Família, Paragominas, Parauapebas, PROCON, Santarém, UFPA e UNIFAMAZ.

Com a expansão do sistema, as novas ações cíveis passaram a ser protocoladas diretamente no PJe, com o uso de certificado digital. Advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público e procuradores dos municípios deverão se habilitar no sistema, orienta a Secretaria de Informática.

No decorrer de 2019, o PJe será implantado em 75 Varas Cíveis.

