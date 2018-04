Placa da Fratello Engenharia é pichada em Novo Progresso

Mensagem faz referência a nome antigo, “Três Porquinhos” em referencia a empresa “Três Irmãos” que construiu trecho da rodovia BR 163 no Município de Novo Progresso.

Pichação foi feita nesta semana, a foto foi enviada por leitor do Jornal Folha do progresso para Redação nesta sexta-feira (13).

A manifestação artística”na placa que identifica o acesso ao escritório da empresa Fratello Engenharia, na comunidade de Nova Veneza, no município de Novo Progresso foi pichada por populares com o texto “TRÊS PORQUINHOS’ . A mensagem faz referência aos serviços prestados pela empresa Três Irmãos , que tem hoje como sucessora a Fratello Engenharia realizando operação Tapa Buraco ,no valor de R$ 21 milhões – bastante criticada pelos motorista e sociedade no geral.

A operação tapa buracos na no trecho de 85 km entre Novo Progresso i distrito de Vila Isol, de responsabilidade do DNIT do Pará, está jogando fora R$ 21 milhões, com terra e pedra jogado nas poças de água. “Não sei como eles fazem para escolher os buracos que vão tapar”, desabafou motorista. O DNIT pactua com os serviços de péssima qualidade realizado pela empresa Fratello, o trecho esta tomado por buracos , os serviços realizados pela contratada Fratello, já se esfarelou na rodovia , outros buracos se abriram o trecho oferece mais perigo aos usuários da rodovia.

Recente um motorista indignado com os sérvios no trecho gravou vídeo e divulgou nas redes sociais cobrando do MPF (Ministério Publico Federal) a fiscalização da obra e punição para os responsáveis, para ele o dinheiro esta sendo jogado no lixo. Merecemos-nos uma rodovia trafegável com asfalto é de boa qualidade, argumenta. “Nós sofrendo com os buracos e acidentes, e o governo liberando mais de R$ 21 milhões para uma empresa que é fruto de outra que nunca concluiu o trecho de sua responsabilidade, fica claro que criaram esta empresa para saquear o cofre publico,”, desabafou.

Por Jornal Folha do Progresso

