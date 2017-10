Planetário do Pará está entre os museus mais visitados no Brasil

Além da cúpula, o Centro de Ciências conta com biblioteca, a casa de vegetação e o infocentro, onde são ofertados, periodicamente, cursos de informática para a comunidade.

O Planetário do Pará está entre os cem museus brasileiros mais visitados no ano passado. A informação é do Ministério da Cultura, que contabilizou os resultados do Formulário de Visitação Anual (FVA) 2016. Além dele, outros dois museus localizados no estado constam da pesquisa como os mais visitados no Brasil.

O FVA foi o instrumento criado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) – instituição vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) – para cumprimento do Decreto nº 8.124/2013, art. 4º, inciso VIII, que determina a obrigação dos museus em enviar ao Ibram dados e informações relativas às visitações anuais, de acordo com ato normativo do Instituto.

Seguindo os requisitos e metodologia previstos na Resolução Normativa nº 3, de 19 de novembro de 2014, o FVA 2016 esteve disponível para preenchimento entre os dias 1º de fevereiro e 28 de abril de 2017, período em que os museus brasileiros informaram seus dados de visitação referentes ao ano anterior. Todas as respostas foram verificadas e as instituições passaram por análise da equipe técnica do Cadastro Nacional de Museus (CNM), checando se estas constavam em sua base de dados.

Os museus brasileiros receberam, em 2016, quase 29 milhões de visitantes, segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A pesquisa foi feita com 920 instituições por meio da aplicação do Formulário de Visitação Anual (FVA), que visa recolher dados sobre a freqüência de público aos museus brasileiros e faz parte do projeto Museus&Público.



As informações são estratégicas para o desenvolvimento do setor de museus, pois além de indicar a necessidade de adequação dos serviços oferecidos, possibilita o monitoramento de diretrizes, estratégias, ações e metas estabelecidas em políticas públicas para o setor.

Para Rafaela Gueiros de Lima, da Coordenação Geral de Sistemas de Informações Museais do Ibram, “a análise das informações sobre o fluxo de visitação pode subsidiar a formação de parcerias regionais para a criação de roteiros culturais, por exemplo”.

Esta foi a terceira vez que o Instituto Brasileiro de Museus aplicou o Formulário de Visitação Anual. O FVA 2017 será aplicado de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2018.

Segundo a pesquisa, os cinco Museus mais visitados na Região Norte, segundo o FVA 2016, em ordem alfabética foram:

· Centro de Ciências e Planetário do Pará (PA)

· Museu da Amazônia (AM)

· Museu da Cidade – Paço da Liberdade (AM)

· Museu Municipal de Marabá (PA)

· Museu Paraense Emílio Göeldi (PA)

Ainda segundo o FVA, 667,2 pessoas visitaram museus em toda a região Norte do país. Os dez museus mais visitados do Brasil em 2016, por ordem alfabética, foram:

· CAIXA Cultural (DF)

· Centro Cultural Banco do Brasil (DF)

· Centro Cultural Banco do Brasil (RJ)

· Centro Cultural Banco do Brasil (SP)

· Instituto Tomie Ohtake (SP)

· Museu da Imagem e do Som (SP)

· Museu da Pessoa (SP)

· Museu Nacional do Conjunto Cultural da República (DF)

· Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros (SP)

· Santander Cultural (RS)

O somatório do total de visitação nos dez museus mais visitados do Brasil, segundo o FVA 2016 foi de 9 milhões, 481 mil, 883.

O Planetário

O Centro de Ciências e Planetário da Universidade Estadual do Pará (Uepa) é composto por diversos espaços temáticos, que buscam aproximar os visitantes da instituição, com a educação nas áreas da ciência, em que são incluídas também a física, astronomia, matemática e outras vertentes.

Além da cúpula, o Centro de Ciências conta com biblioteca, a casa de vegetação e o infocentro, onde são ofertados, periodicamente, cursos de informática para a comunidade.O Centro de Ciências e Planetário da Uepa fica na avenida Augusto Montenegro, Km 3, bairro Nova Marambaia.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3216-6300 ou pelo e-mail planetario.uepa@gmail.com.

Fonte: Agência do Pará.

