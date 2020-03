Plano de Contigência contra o COVID-19 no Brasil

O Portal Nacional da Educação, por meio desta nota oficial e aberta ao público, criou um Plano de Contingência contra a propagação do coronavírus no Brasil. O documento será encaminhado para: gabinete dos Governadores, Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e do Senado Federal), Ministério do Trabalho, Assembleia Legislativa (estados), Ministério da Saúde e para o Presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro.

Criação de uma comissão especial para acompanhar o vírus;

Fechamento das fronteiras;

Suspensão das aulas (rede pública e privada de ensino);

Suspensão de voos nacionais e internacionais (aeroportos fechados);

Fechar parques, clubes, praias, zoológico e demais áreas de convivência;

Suspender eventos públicos e particulares;

Isolamento obrigatório (todas as faixas etárias);

Suspensão de aglomerações em templos religiosos;

Fechamento de shopping center, bares, restaurantes, boates e similares;

Suspender jogos de futebol ou outra modalidade;

