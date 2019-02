Plano para elevar taxa de natalidade da Hungria pode custar U$531 milhões em 2020

Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban durante discurso do Estado da União (REUTERS/Bernadett Szabo)

Medidas serão implementadas enquanto governo restringe entrada de imigrantes

Um novo pacote de medidas concebido para elevar a taxa de natalidade da Hungria e entrará em vigor na segunda metade deste ano e pode custar até 531 milhões de dólares em 2020, relatou a agência de notícias estatal MTI nesta segunda-feira (11).

O primeiro-ministro Viktor Orban anunciou o pacote de medidas em seu discurso anual do Estado da Nação, parte dos esforços de seu governo de direita para elevar a taxa de natalidade enquanto adota uma postura rígida contra a imigração.

As medidas incluem oferecer um empréstimo equivalente a 35.400 dólares a qualquer mulher com menos de 40 anos que planeje ter filhos. Elas só terão que reembolsar dois terços do empréstimo se tiverem um segundo filho, e a dívida será completamente descartada se tiverem três filhos ou mais.

Tais empréstimos não terão juros e podem ser usados para qualquer fim, disse a secretária de Estado, Katalin Novak, nesta segunda-feira, segundo a MTI. O empréstimo será disponibilizado por um período de três anos a partir de julho, sempre segundo a agência de notícias.

A Hungria, como muitos outros países europeus, especialmente no antigo leste comunista, está lutando com uma taxa de natalidade que recua acentuadamente, mas reluta em aceitar mais imigrantes por receio de que eles diluam sua cultura e minem a coesão social.

