Planos de saúde perderam 1,4 milhão de clientes em 2016

Devido à crise econômica que assola no país, as seguradoras de planos de saúde também sentiram no bolso o reflexo da recessão. As empresas perderam 1,4 milhão de beneficiários em 2016. O resultado foi divulgado pela pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nesta segunda.feira (23).

Só em dezembro passado, houve uma redução de mais de cinco mil clientes dos planos. Nesse mês, existiam 47,9 de usuários. Por causa da crise, o número de pessoas que perdeu seus empregos também aumento.

Das 12 milhões de pessoas que perderam seus empregos, segundo o G1, muitas delas, consequentemente, perderam o plano de saúde corporativo. Em 2016, o Brasil fechou 1,32 milhão de empregos formais.

Fonte: Notícias ao minuto.

