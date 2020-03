Plantação com 2 mil pés de maconha é destruída em São Félix do Xingu, no PA

(Foto:Ascom/PM) – Plantação estava em uma área de difícil acesso no Distrito de Sudoeste, zona rural do município.

Uma plantação com 2 mil pés de maconha foi destruída em São Félix do Xingu, no sul do Pará. A plantação estava em uma área de difícil acesso no Distrito de Sudoeste, zona rural do município. O balanço da ação da Polícia Militar foi divulgado nesta quinta-feira (12).

A operação foi realizada por policiais do 36° Batalhão da Polícia Militar, após recebimento de denúncias anônimas sobre o cultivo da erva na localidade.

Segundo a Polícia Militar, todos os pés foram arrancados e uma parte da droga foi apreendida e levada para a Delegacia de Polícia Civil, em São Félix do Xingu, para os procedimentos legais. O restante da planta foi incinerado no local.

Na operação ninguém foi preso. Quando os policiais chegaram à plantação, o local estava abandonado. Os responsáveis possivelmente fugiram ao notar a presença policial. A Polícia Civil abriu um inquérito e vai investigar para tentar chegar ao dono da plantação de maconha.

