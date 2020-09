Plantação com quase mil pés de maconha é apreendida em Tailândia

Com os acusados, foram apreendidos uma porção de maconha e uma espingarda calibre 20 (Foto:Ascom/ PMPA)

A plantação foi localizada em uma vicinal na PA-150, zona rural do município. Quatro pessoas foram presas

Uma plantação com cerca de 800 pés de maconha foi apreendida pela Polícia Militar no último sábado (19), no município de Tailândia, nordeste paraense. Quatro pessoas foram presas durante a ação policial, realizada por militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM).

De acordo com a polícia, a plantação foi localizada em uma vicinal na PA-150, zona rural do município. Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) realizaram buscas pela área e conseguiram localizar o casal de proprietários do terreno onde era cultivado o plantio.

Com eles, foram apreendidos uma porção de maconha e uma espingarda calibre 20. Outro homem também foi preso, pois segundo a polícia, estava no local portando uma espingarda de fabricação caseira.

Ainda segundo a PM, a droga apreendida foi incinerada, e os envolvidos e a arma foram apresentados na Delegacia de Tailândia, para a formalização do flagrante por tráfico de drogas.

Por:Redação Integrada (com informações da Polícia MIlitar)

