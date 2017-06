Plantação de 1 mil pés de maconha era cultivada com sistema de irrigação em Rurópolis

PM descobre plantação de maconha no município de Rurópolis, 6 pessoas foram presas

Uma plantação de maconha cultivada na zona rural do município de Rurópolis, oeste do Pará, foi destruída pela Polícia Militar nesta quarta-feira, 14. Segundo informou a PM, por volta de 16 horas, as GU’s do serviço reservado e do 117° PPD do Distrito de Divinópolis, município de Rurópolis (PA), todos pertencentes a 17ª CIPM, realizaram uma operação no Distrito de Divinópolis, mais precisamente em uma vicinal ainda sem nome, a cerca de 2.500 metros da BR 230, onde havia informes de uma plantação de maconha.



Após determinação do Cmt do CPR X, as equipes fizeram a incursão e localizaram em uma área de mata a plantação de cerca de mais de 1.000 pés de maconha.

A engenharia do grupo se utilizou de um gerador de energia, bomba d’água e uma mangueira, que levava água até a plantação, numa distância de aproximadamente 1.500 metros, atravessando a vicinal onde a mesma foi enterrada, dificultando sua localização.



Foram encontrados cinco pessoas no local e todos foram conduzidos à UIPP, para apresentação, juntamente com o gerador e uma bomba d’água. Ainda de acordo informou a PM, outra pessoa foi presa depois, totalizando 6 presos na operação.

Os indivíduos presos no local foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis para os procedimentos.

Foram presos os proprietários da terra, José Anilsom do Carmo e Yuri Anderson Almeida Bitencur, também foram presos, Nelson Flavio Camargo do Carmo e Juarez José Fernandes que trabalhavam na limpeza da plantação, e ainda os indivíduos, Lourival Inácio da Silva e Adeilson Guedes Luciano.

A operação policial foi comandada pelo Capitão Marlos da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar de Rurópolis/Placas que é comandada pelo major Márcio Abud.

