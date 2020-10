Plantações com mais de 13 mil pés de maconha são encontradas no nordeste paraense

Entorpecente estava em três locais diferentes em uma verdadeira trilha de drogas | Foto:Divulgação/PM

Segundo a polícia, foram apreendidos aproximadamente cerca de 13.500 pés de maconha.

A Polícia Militar encontrou três plantios de maconha em comunidades do município de Terra Alta, no nordeste paraense, após ser acionada por populares. As mudas e plantações totalizavam mais de 13.500 pés do entorpecente.

De acordo com a PM, após uma grande caminhada na mata, foi encontrado o primeiro plantio de maconha, com aproximadamente cerca de 3.000 pés na forma de mudas e outras no tamanho adulta.

Mais a diante, após cerca de 500 metros, foi encontrado o segundo plantio, com aproximadamente 10.000 pés na forma adulta.

Em mais uma caminhada, por cerca de 100 metros, foi encontrado o terceiro plantio, com aproximadamente 500 pés com cerca de 25 cm e outras em forma de mudas, totalizando aproximadamente cerca de 13.500 pés de maconha encontrados.

Ainda de acordo com a PM, algumas foram incineradas no próprio local e outras apreendidas e levadas para a delegacia de polícia do município, para os procedimentos cabíveis.

Por: Diário Online

