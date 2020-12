Plantão policial: embriagado, jovem conduz veículo, bate em motociclista e vai preso em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso aconteceu no cruzamento da avenida Tancredo Neves com Cuiabá. O motociclista atingido teve ferimentos leves e o condutor foi levado para a delegacia de polícia civil de Santarém.

Um jovem foi preso na madrugada de quarta-feira (2) em Santarém, no oeste do Pará, após conduzir um veículo embriagado. O condutor ainda bateu em um motociclista.

