Plantão policial: homem armado e jovem suspeito de arrombar chalé em Alter do Chão são presos

Plantão foi considerado movimentado no fim de semana em Santarém. Confira as ocorrências.

O plantão policial do fim de semana foi considerado “agitado” em Santarém, no oeste do Pará. Além das duas mortes registradas no domingo (13), um homem foi preso com uma arma no bairro Matinha e um jovem foi pego com uma televisão na vila balneária de Alter do Chão.

De acordo com informações da polícia, durante rondas no bairro Matinha, um homem foi visto em atitudes suspeitas. Na abordagem, a guarnição da Polícia Militar encontrou uma arma de fogo com ele.

O homem não apresentou documentação de porte ou posse de armas e não soube explicar por qual motivo estava andando armado, por esse motivo foi dada voz de prisão e ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Já na vila balneária de Alter do Chão, um chalé foi arrombado e após o registro do arrombamento, a polícia avistou um jovem circulando em via pública com uma televisão.

Ao fazer a abordagem, a polícia identificou que o aparelho era o que havia sido furtado do chalé e levou o homem para a delegacia de Santarém para os procedimentos cabíveis.

Os casos foram registrados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil no plantão do delegado Eduardo Simão.

Afogamento

Um afogamento foi registrado em Santarém. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o corpo de homem que estava no rio Tapajós, em frente ao Mercadão 2000.

O homem não foi identificado, mas segundo populares, ele não tinha residência fixa em Santarém. Este afogamento, até a publicação desta reportagem, não havia sido registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Foto: Tracy Costa/G1

Por: Dominique Cavaleiro e Cissa Loyola, G1 Santarém

