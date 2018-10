Plantio da safra 2018/2019 de soja em Novo Progresso já iniciou

Lavoura plantada em outubro de 2018 em Novo Progresso (Foto: Jornal Folha do Progresso)

Produtores do município de Novo Progresso (PA), já iniciaram o plantio da safra de soja, primeira safra 2018/2019. “E a inovação tecnológica utilizada no campo, que pode alavancar o agronegócio em Novo Progresso e região”.

Com inicio das chuvas os produtores de Novo Progresso iniciaram o plantio de soja safra 2018/2019 com uma novidade, primeira vez que o plantio teve inicio após primeira quinzena de Outubro.

Tratamento adequado das sementes, profundidade de plantio, qualidade das sementes, variedade adequada para região e capricho na operação de plantio são recomendações para o sucesso – o restante é rezar para que o tempo colabore e que todos possam ter uma excelente colheita.

O tamanho da área que será plantada no município ainda não foi divulgada pela ADEPARÁ.

Por:Adecio Piran

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...