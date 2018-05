Plataforma oferece 1,5 milhão de bolsas de estudo para o 2º semestre

O benefício pode chegar até 70% de desconto nas mensalidades de 1.200 instituições privadas de todo o País e é válido até o final do curso.

As pessoas que pretendem ingressar no ensino superior no 2º semestre já podem consultar a disponibilidade de bolsas de estudo no Quero Bolsa. Por meio da campanha “Matrícula Antecipada”, a plataforma oferece mais de 1,5 milhão de bolsas em cerca de 1.200 faculdades privadas de todo País. Válido até o final do curso, o benefício pode chegar a 70% de desconto nas mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância (EaD).

De acordo com o diretor de relações institucionais do Quero Bolsa, Marcelo Lima, este é o momento ideal para o interessado conseguir um valor atraente nas mensalidades, uma vez que as instituições costumam disponibilizar neste período os descontos mais vantajosos em cursos com início no próximo semestre. “Cada ano que passa, observamos uma quantidade maior de estudantes garantindo antecipadamente sua vaga antes do período de alta de matrículas, justamente porque já perceberam este cenário mais favorável”, relata.

Para saber em primeira mão as melhores oportunidades existentes, o executivo também recomenda que os interessados utilizem o app do Quero Bolsa disponível nos sistemas Android e iOS. Com ele, os candidatos são notificados quando surgem novas bolsas no curso e cidade de interesse.

Quando a vaga agradar, basta ao interessado efetuar a inscrição no site e, em seguida, pagar a pré-matrícula para assegurar o benefício. Após a conclusão do processo na plataforma, é necessário comparecer à instituição de ensino escolhida para prosseguir com os trâmites da matrícula.

“Vale lembrar que antes de prosseguir com a confirmação da matrícula na plataforma, o candidato tem acesso aos critérios e pré-requisitos para contratação da bolsa junto à instituição de ensino e também para manter o benefício ao longo do curso”, explica Lima.

Mais informações podem ser consultadas pelo site www.querobolsa.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 22h (horário de Brasília).

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...