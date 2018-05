Plataforma para acordo de poupadores tem 3.250 cadastros no 1º dia

Acordo vale para todos os clientes que tinham caderneta de poupança no período dos planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991) e que reclamam a correção dos valores na Justiça.

A plataforma para adesão ao acordo que pagará rendimentos das cadernetas de poupança pelos planos econômicos da década de 1980 e 1990 registrou 3.250 cadastros no primeiro dia de funcionamento do sistema, conforme dados observados até cerca de 20h.

Desses poupadores, 1.440 já iniciaram o preenchimento das informações e o envio dos documentos necessários para a adesão ao acordo com os bancos. Além deles, 18 poupadores já concluíram todo o processo com a finalização dos dados e documentos digitalizados exigidos para o acordo.

Entre as instituições financeiras, há expectativa de grande adesão ao acordo que envolve cerca de 3 milhões de brasileiros que têm até R$ 12 bilhões a receber. A recomendação é que a adesão seja feita pelos advogados que já representam os clientes no processo judicial sobre a remuneração da poupança porque é preciso informar dados e anexar documentos relacionados ao processo judicial.

A adesão ocorrerá através do site www.pagamentodapoupanca.com.br e valerá para todos os clientes que tinham caderneta de poupança no período dos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991) e que reclamam a correção dos valores na Justiça em ação individual ou coletiva. Nos processos, clientes questionam que as contas foram remuneradas pelas regras de cada um desses planos econômicos no meio de cada mês – sem esperar que todas as cadernetas tenham sido remuneradas igualmente pela regra antiga. Com informações do Estadão Conteúdo.

