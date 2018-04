Playboy não será mais vendida nas bancas no país

Editora divulgou comunicado informando que a revista será anual, para colecionadores (Foto Reprodução)-

A revista “Playboy” deixará de ser vendida nas bancas no Brasil e terá apenas uma edição anual para colecionadores. Em comunicado, a PBB Editora, que detém os direitos de publicação da revista no país há dois anos, afirmou que o mercado de revistas impressas “atravessa uma crise sem precedentes” e necessita de uma “readequação ao mundo digital junto aos leitores e anunciantes”. Segundo a PBB, a edição de Verão, lançada no final de 2017, foi a última impressa no modelo antigo. “A PBB Editora Ltda informa que reduzirá a publicação da edição imprensa a um exemplar de colecionador por ano – que será on demand, ou seja, números limitados impressos por encomenda”, destacou.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: Da Redação

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...