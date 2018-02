PM apreende carro roubado com placa clonada e chassi alterado

Policiais militares o distrito de Moraes Almeida, abordaram nesta sexta-feira(24) , uma mulher com um veiculo Modelo HB20 sem documentos. (Foto Divulgação Policia)



Segundo os PMs ela saiu para buscar documentos e desapareceu.

De acordo com informações dos policiais, a mulher trafegava com “HB 20” preto pelas ruas do distrito, quando foi abordado pela equipe.

Os policiais perceberam que o documento do carro estava irregular, no entanto, a placa adulterada. Posteriormente foi constatado que o veiculo tinha placa clonada , com ocorrência de furto e chassi alterado.

O veiculo foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Novo Progresso para providências cabíveis.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...