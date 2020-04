PM apreende cerca de 4 mil pés de maconha e prende dois suspeitos de tráfico em Concórdia do Pará — Foto: Polícia Civil

Os pés de maconha foram cortados e incinerados. A Polícia segue realizando diligências para encontrar outros suspeitos que fugiram.

Cerca de quatro mil pés de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar do Pará nesta segunda-feira (30), na zona rural de Concórdia do Pará, nordeste do estado. Dois suspeitos foram presos durante a ação.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que um grupo de pessoas estava trabalhando no cultivo de maconha. Uma equipe policial saiu em diligência até a área denunciada. Na residência, agentes encontraram uma mulher, que, ao ser interrogada, confessou ser esposa do principal responsável pela plantação.

A mulher levou os militares até a área onde era realizado o cultivo, mas o suspeito responsável já tinha fugido. Na área de plantio, a equipe policial foi alvo de disparos e houve troca de tiros. Um dos suspeitos que estava no local foi detido e os outros conseguiram fugir por uma área de mata.

A Polícia segue realizando diligências para localizar o grupo fugitivo. O homem e a mulher foram encaminhados para a Delegacia de Concórdia do Pará, autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os pés de maconha foram cortados e incinerados nesta terça-feira (31).

