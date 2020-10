Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PM, os agentes chegaram até os entorpecentes após denúncias anônima. No local indicado como ponta de venda de drogas foram encontradas mais de dois quilos de maconha e 30 gramas de óxi. Além disso, foram apreendidos balança de precisão, tubo de linha, celulares e uma quantia em dinheiro.

PM apreende mais de 2kg de drogas em operação em Paragominas, no Pará — Foto: Polícia Militar do Pará

