PM apreende ouro e conduz três pessoas à delegacia da Polícia Federal, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com o comandante da 17ª CIPM, o condutor do veículo identificado como Gerson Campelo da Silva foi autuado em flagrante. Foto: Polícia Militar/Divulgação Fonte: G1 Santarém

Como o nenhum dos ocupantes possuía documento de origem do minério, eles foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal mais próxima, no município de Itaituba para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o comandante da 17ª CIPM, capitão Manoel Vieira, durante operação Barreira na cidade de Placas, os policiais abordaram uma caminhonete com três ocupantes, e ao fazer busca veicular foi encontrado o ouro.

Cerca de 350g de ouro sem documento de origem foram apreendidos por uma equipe da 17ª CIPM (17ª Companhia Independente da Polícia Militar) no município de Placas, oeste do Pará, por volta das 11h45 de sexta-feira (11).

You May Also Like