PM apreende quase 1 tonelada de maconha na BR-316, em Ananindeua

PM apreende quase uma tonelada de maconha em Ananindeua, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Militar

Droga foi encontrada dentro de uma carreta, após verificação de denúncia anônima.

Aproximadamente uma tonelada de maconha foi apreendida neste domingo (9) pela Polícia Militar em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Segundo a PM, a droga foi encontrada dentro de uma carreta, após verificação de denúncia anônima.

O veículo estava com placa do Estado de Goiás e seguiria viagem até Belém durante a madrugada. As drogas seriam vendidas ilegalmente no período do carnaval.

Três viaturas do 6º Batalhão da PM deram apoio à ação, no km 7 da rod. BR-316. A abordagem ocorreu por volta das 2h30, quando foi dada ordem de parada e o baú do caminhão foi aberto. A droga estava em caixas de papelão de armazenamento de ovos.

O motorista foi preso e levado para a Seccional da Cidade Nova. Foram contabilizados 921 tabletes de maconha, pesando 1kg cada.

Por G1 PA — Belém

