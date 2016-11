PM cumpre reintegração de terreno ocupado há cinco anos em Benevides

A Polícia Militar (PM) cumpre na manhã desta segunda-feira (21) a reintegração de posse de um terreno ocupado por trabalhadores rurais no bairro Maguari, em Benevides, na região metropolitana de Belém. Oficiais de justiça acompanha a desocupação, determinada pela Justiça de Castanhal, no nordeste do Pará.



O terreno pertence a uma igreja e estaria ocupado há cerca de cinco anos. Aproximadamente três mil pessoas vivem no local, em casas de madeira e de alvenaria.

A reintegração conta com a presença de 193 homens da Tropa de Choque da PM e ocorre de forma pacífica. Os trabalhadores desocupam aos poucos a área, onda foram cultivadas várias plantações.

Por ORM

