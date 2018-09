PM de folga é golpeado na cabeça ao tentar intervir em roubo em Itaituba

PM Francivan levou duas facadas. Seu quadro de saúde é estável, segundo a PM. (Foto: Reprodução/Facebook)

Um policial militar identificado como Francivan Rodrigues foi golpeado na cabeça na noite do último sábado (22), no município de Itaituba, no sudoeste paraense.

Francivan estava de folga e tentou intervir em um roubo, mas acabou sendo atingido por dois golpes de canivete. Ele travou uma luta corporal com os bandidos, e atingiu um deles.

Luiz Henrique Lima da Silva e Tiago Monteiro da Silva foram presos momentos depois. Este último foi na perna.

O PM foi socorrido para o Hospital Municipal de Itaituba e depois transferido para Santarém. Seu quadro de saúde é estável, de acordo com a PM.

(DOL)

