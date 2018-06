PM de MT prende foragido da justiça de Novo Progresso

(Fotos: PM MT) – Na abordagem, os policiais ainda encontraram R$ 301,00 em dinheiro e um celular, cuja origem não souberam explicar, e correntes aparentando ser banhadas a ouro.

PM de MT prende foragido da justiça do Estado do Pará

A Polícia Militar de Peixoto de Azevedo também efetuou a prisão de um foragido da justiça do Estado do Pará. O jovem de 21 anos, que possui mandado de prisão em aberto por roubo em uma agência bancária cometido em Novo Progresso (PA), conforme verificado com as autoridades policiais daquele estado.

O suspeito e mais um comparsa de 18 anos, trafegavam em uma moto Biz prata, quando ao visualizar o acompanhamento da viatura, jogou uma embalagem com maconha na BR 163. Na abordagem, os policiais ainda encontraram R$ 301,00 em dinheiro e um celular, cuja origem não souberam explicar, e correntes aparentando ser banhadas a ouro.

Os dois indivíduos, segundo a Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, têm passagens por tráfico e roubo na região. E foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados para a Delegacia de Polícia da cidade.

