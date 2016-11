PM divulga resultado preliminar de 2ª etapa de concurso.

Foto: Thiago Gomes (Agência Pará) – A Polícia Militar do Pará e a Secretaria de Estado da Administração (Sead) divulgaram nesta terça-feira (8) os editais com os resultados preliminares da segunda etapa, que compreende Avaliação de Saúde, do concurso público que oferta vagas para admissão aos cursos de formação de Praças (CFP), Oficiais (CFO) e Adaptação de Oficiais (Cado) da PM.

Os editais apresentam as listas dos candidatos aptos à próxima fase. Os eliminados poderão consultar os resultados das avaliações de forma individual, nas páginas de acompanhamento no site da Fundação de Amparo da Pesquisa (Fadesp), organizadora do certame.

Os concorrentes poderão interpor recursos online contra o resultado preliminar da Avaliação Médica a partir das 10h desta quarta-feira (9) até às 17h de quinta-feira (11), em link exclusivo no endereço eletrônico http://www.portalfadesp.org.br/concursos.

No dia 21 deste mês deverá ser publicado o edital de convocação dos candidatos aptos ao Teste de Avaliação Física (TAF). O documento informará a data, horário e local da realização dos testes, programados para o período de 26 de novembro a 07 de dezembro. Após o TAF, o certame continuará com a etapa de Avaliação Psicológica. Os candidatos aos cargos de oficiais na área de saúde e do quadro complementar farão, ainda, prova de títulos.

A avaliação médica foi realizada no período de 13 a 27 de outubro passado, nos municípios de Belém, Marabá, Santarém e Altamira. Inicialmente, mais de 100 mil inscritos concorreram a uma das 2.194 vagas oferecidas no concurso.

Por: Agência Pará

