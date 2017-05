PM do Pará sem estrutura para combater o crime

“É FALTA DE GESTÃO” PROMOTOR MILITAR DENUNCIA

O promotor Armando Brasil (acima, de terno) e o 24° BPM: situação difícil

FOTOS: MARCO SANTOS

INSPEÇÃO

Visitas de inspeção realizadas pela promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do Estado (MP) em Batalhões da Polícia Militar (BPM), localizados na Região Metropolitana de Belém, vêm constatando falta de estrutura relacionada, principalmente, às viaturas utilizadas pelos policiais. Na manhã de ontem (04), uma inspeção foi realizada no 24° BPM, localizado no Conjunto Maguari.

Responsável pelas visitas, o promotor de justiça Armando Brasil apontou que a situação constatada até então é séria. No 24° BPM, vistoriado ontem, dentre os problemas encontrados, a maioria está relacionada à falta de estrutura. “Sete viaturas estão com problema de manutenção e, por isso, estão fora de policiamento. Cada viatura a menos nas ruas significa mais risco para a população”.

Para além dos automóveis parados, o promotor ainda verificou que as quatro motocicletas existentes no batalhão também não conseguem ser utilizadas em tempo integral. O motivo, porém, não está ligado a problemas mecânicos, mas sim à quantidade reduzida de policiais. “As quatro motos só são utilizadas no período de 17h às 23h por falta de efetivo”, apontou Armando Brasil. “Neste batalhão o efetivo é de 36 policiais por turno para atender a uma área de 9 bairros. São 260 mil pessoas morando na circunscrição de atuação do batalhão”.

No que se refere ao uso de motocicletas pelos policiais, os problemas se repetem no 10° BPM, localizado no distrito de Icoaraci. A partir de inspeção realizada na última terça-feira, o promotor identificou as más condições das viaturas. “Constatamos que 10 motocicletas relativamente novas estão com pneus carecas ou com problemas na correia dentada”, pontuou. “São coisas simples de resolver. É mais um problema de falta de gestão, realmente”.

O promotor do MP Armando Brasil visitou ontem o 24° BPM, no conjunto Maguari, e constatou a estrutura precária para combater a criminalidade. (Foto: Marco Santos/Diário do Pará)

VIOLÊNCIA É AINDA MAIOR NO FIM DE SEMANA

Considerando as características do próprio distrito de Icoaraci, onde se percebe a presença de muitas vielas e ruas estreitas, o promotor Armando Brasil aponta a importância da utilização de motocicletas para o policiamento. “São motocicletas que poderiam estar sendo utilizadas nas ruas”, considerou.

Enquanto os veículos permanecem parados, a população do distrito clama por mais policiamento. Moradora da travessa Berredos, em Icoaraci, a aposentada Vera Diniz, 62 anos, conta que a violência já chegou à porta de casa. “A gente não pode nem se aproximar do portão com o celular que é assaltado”, reclama. “A gente vê poucas viaturas passando. Se elas estivessem mais nas ruas, com certeza iria inibir mais os bandidos”.

Também morador do distrito, o autônomo Geraldo Bezerra, 39 anos, conta que os assaltos estão mais frequentes no local. Segundo ele, o problema é ainda maior aos finais de semana. “Aqui estão acontecendo muitos assaltos, quase todo final de semana. Ninguém se sente seguro mais”.

(Cintia Magno/Diário do Pará)

