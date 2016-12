PM é alvejado com 9 tiros em parada de ônibus

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 foi acionado por populares que socorreram o policial militar, posteriormente encaminhado para um hospital particular no bairro do Marco.

Um sargento da Polícia Militar foi alvejado com pelo menos nove tiros na noite desta quinta-feira (08), enquanto aguardava um ônibus para voltar para sua casa, em uma parada próxima da Avenida Boulevard Castilho França, no bairro da Campina, em Belém. Ainda não há confirmação sobre quantos disparos realmente atingiram a vítima.

