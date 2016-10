PM é condenado a 22 anos por morte de Rafael Viana

O júri popular que julgou os dois policiais militares acusados pela morte do pedreiro Rafael Viana, em 2007, decidiu pela condenação de um dos agentes e pela absolvição do outro. A decisão final foi tomada na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA), o tenente Rodrigo Duarte Negrão, 37, foi condenado a 22 anos mais pagamento de 40 dias multas.

Já o cabo Antônio Davi Gonçalves da Silva, 38, foi absolvido do crime de homicídio, mas condenado pelo crime de ocultação de cadáver, cuja pena aplicada foi de um ano mais pagamento de 40 dias multa.

O julgamento, inclusive, iniciou nesta terça-feira (25).

O JULGAMENTO

Rodrigo Duarte Negrão e Antonio Davi Gonçalves da Silva sentaram no banco dos réus acusados de participar da prisão, tortura e execução do pedreiro Rafael Viana, 21, ocorrida em novembro de 2007.

Nesta quarta-feira, a sessão foi retomada com a manifestação do Ministério Público do Estado do Pará (MPE-PA), defendendo a condenação dos policiais.

A fala teve duração de até três horas, tempo legalmente estipulado para um julgamento de dois réus.

Segundo os autos do processo, Rafael Viana foi preso por suspeita de roubo no bairro do Guamá, em Belém.

Conforme a acusação, o pedreiro, ao invés de ser apresentado à seccional do bairro, foi levado para local ermo, na área da Alça Viária, no município do Acará, onde foi espancado, torturado, tendo as mãos amputadas, e executado com um tiro na cabeça.

Na primeira sessão foram ouvidos promotoria e defesa, seguidos dos depoimentos de 14 testemunhas – seis de acusação e oito de defesa.

