PM e Corpo de Bombeiros lançam concurso com mil vagas. Salários de R$ 3,2 mil!

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do estado da Paraíba anunciaram concurso público para o preenchimento de mil vagas distribuídas na capital João Pessoa, Campina Grande e Patos. As inscrições estão abertas até 9 de abril através do site do IBFC.

O certame será composto de exame intelectual, psicológico, exame de saúde, de aptidão física e avaliação social. A primeira etapa ocorrerá no dia 29 de abril de 2018.

Os candidatos que tenham ensino médio e completem, no ano da matrícula no curso, no mínimo 18 anos de idade e no máximo 32 anos de idade podem se inscrever. É preciso também ter altura mínima de 1,65m, se do sexo masculino, e de 1,60 m, se do sexo feminino.

Estão em jogo 900 vagas para Soldado PM Combatentes – QPC, sendo 50 destinadas a mulheres e 850 para homens, e outras 100 para Soldado BM Combatentes – QBMP, 90 para sexo masculino e 10 para feminino. O salário após a conclusão do curso preparatório é de R$ 3.202,60.

