PM é preso em flagrante por estupro de adolescente em Eldorado dos Carajás, interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A PM disse que a Corregedoria Geral “sempre busca apurar com rigor todas as denúncias de atos praticados pelos agentes” e que “repudia qualquer desvio de conduta por parte dos servidores”.

Um policial militar foi preso em flagrante acusado de violência sexual contra uma adolescente de 16 anos em Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará. Segundo a PM, o crime teria ocorrido no último fim de semana.

You May Also Like