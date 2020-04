PM interrompe viagem de barco com 50 pessoas que tentavam seguir para comunidade Coroca

PM interrompeu viagem de barco com 50 pessoas que tentavam seguir para comunidade de Coroca — Foto: Tracy Costa/G1

As pessoas estariam saindo da praia do Maracanã e indo para a inauguração de um restaurante na comunidade.

Durante fiscalizações para fazer valer os decretos estadual e municipal em combate ao novo coronavírus, a Polícia Militar interrompeu a viagem de um barco com cerca de 50 pessoas que iriam para a comunidade Coroca, na região do Arapiuns, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1), coronel Aldemar Maués, houve uma denúncia da própria associação da comunidade de que as pessoas estariam saindo da praia do Maracanã e indo para a inauguração de um restaurante.

“Como nós estamos trabalhando intensamente para evitar que esses tipos de aglomerações sejam evitadas, e, principalmente para garantir que restaurantes e comércios não funcionem da forma que não estão autorizados, conforme os decretos municipais, interrompemos essa viagem. Os passageiros foram orientados a cumprirem a medida de distanciamento social”, destacou Maués.

No fim de semana, uma festa foi interrompida pelos órgãos de segurança durante a operação “toque de recolher”, na região do Eixo Forte. Mais de 60 pessoas estavam no local, sendo a maioria adolescentes. Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

O comandante do CPR-1 destacou ainda que os dias de operação têm sido tranquilos e que a PM trabalha para fazer que todos cumpram de forma efetiva as medidas previstas nos decretos tanto do governo do estado, quanto da prefeitura de Santarém.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — Pará

