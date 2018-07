PM isola área em frente ao Palácio do Planalto após suspeita de bomba

Mala foi abandonada perto do local e chamou atenção de seguranças; robôs investigam conteúdo

Policiais militares isolaram a área em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, na noite desta quinta-feira (26). Segundo a corporação, uma mala abandonada na parada de ônibus chamou a atenção de seguranças, que suspeitaram da presença de algum explosivo.

Além da calçada e da parada de ônibus, três faixas do Eixo Monumental no sentido Congresso-Rodoviária foram isoladas no trecho próximo ao Planalto.

O esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para investigar o objeto. Até as 21h15, robôs ainda tentavam identificar o conteúdo da mala.

Sede do Poder Executivo no Brasil, o Palácio do Planalto abriga o gabinete do presidente da República, Michel Temer. Ele viajou na manhã desta quarta para Joanesburgo, na África do Sul, onde participa de uma reunião dos Brics.

Por: G1 26 de Julho de 2018 às 21:06

