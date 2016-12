PM leva 10 tiros no rosto

Soldado da reforma foi atacado por ocupantes de um Honda Fit prata no bairro do Tapanã

Um policial da reforma foi morto com vários tiros ontem à noite, no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo informações repassadas pela polícia, o soldado da reforma Paulo Sérgio Magno dos Santos, de 46 anos, foi atacado por homens ainda não identificados, que estavam em um carro prata. O crime teve características de execução e está sendo investigado. Até o fechamento desta edição os assassinos não tinham sido presos. Paulo Sérgio foi o 21º policial militar assassinado este ano no Estado do Pará.

