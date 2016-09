PM mata a ex-mulher com 6 tiros em festa

Dailson foi preso por policiais que estavam no local. (Foto: Via Whatsapp)

Um policial militar identificado como Dailson Calos Brito Baars matou a ex-mulher em uma festa na noite deste domingo (4), em Castanhal. O policial questionou a ex sobre o relacionamento e ela teria confirmado a separação. Com a negativa, o policial se exaltou e desferiu seis tiros contra ela. A vítima morreu na hora. Policiais militares que estavam na festa prenderam o atirador em flagrante e encaminharam para a delegacia do município.

