PM mata dois colegas de farda e depois tira a própria vida no Interior do Paraná

A troca de tiros teria ocorrido durante a troca de serviço dos policiais, segundo as informações repassadas pela Central de Operações Militares (Copom). O soldado Lucas Santos Araujo assumiu o turno de serviço na Sede da OPM e ao visualizar o Subtenente Luiz Antonio Abbar entrando em uma viatura, efetuou vários disparos contra ele. Um dos disparos atingiu o Soldado Robson Alves Medina,que estava junto como o subtenente, e acabou morrendo mais tarde no hospital.

Segundo as informações apuradas até o momento, um dos policiais morreu na hora e um outro, com ferimentos graves, foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Ivaiporã, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro não teve ferimentos.

