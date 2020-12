PM mata vizinho em discussão por som alto no Pará

PM é suspeito de matar vizinho em briga por som alto no bairro da Pedreira, em Belém

O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado. Inquérito foi instaurado para apurar o caso.

Um policial militar é suspeito de matar vizinho a tiros em discussão por som alto, na passagem Marinho, no bairro da Pedreira, em Belém. O caso foi registrado neste domingo (20).

Segundo testemunhas, vizinhos confraternizavam na rua e o som alto teria incomodado um dos moradores, que é policial militar. Em seguida, o PM e um morador, que estava na festa, discutiram e o policial teria então disparado dois tiros, que atingiu Edson Ferreira Júnior, de 40 anos. Ele morreu no local.

O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado. Após o crime, moradores da área protestaram contra a banalidade do caso de violência.

Em nota, a PM lamentou o ocorrido e informou que será instaurado um inquérito e um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do policial.

A PM disse ainda que o policial suspeito está em processo de reforma administrativa e que não possui armamento da polícia em nome dele. Informações sobre o policial autor dos disparos podem ser repassadas anonimamente por meio do Disque Denúncia 181.

Moradores da Passagem, fizeram um protesto contra a situação.

“O Marcelo chegou com autoridade mandou abaixar o volume da música. As pessoas foram lá falar com ele e ele ficou com raiva. Começaram a discutir, ele puxou a pistola dele e atirou. Acertou na barriga do Edson. O outro tiro não pegou em ninguém. O Edson era um pai de família e deixou uma filhinha de 7 anos”, disse um morador que presenciou toda a situação.

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM G1 PA — Belém

21/12/2020 15h35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...