PM morre ao bater viatura em caminhão na BR-316

A vítima chegou a ser socorrida e levada para Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente orientando o trânsito.

Uma viatura da Polícia Militar se chocou com um caminhão na rodovia BR-316, na manhã desta sexta-feira (27), próximo ao município de Castanhal, sentido Santa Maria, nordeste do Estado. Devido ao impacto da colisão, o sargento da PM Paulo Dias, ficou preso nas ferragens.

