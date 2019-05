PM morre após ser baleado com três tiros em Abaetetuba

(DOL) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Comando de Policiamento Regional IX, sediado em Abaetetuba, e o 31º Batalhão da PM, situado no mesmo município, realizam buscas para localizar e prender os responsáveis pelo crime. A Superintendência Regional do Baixo Tocantins da Polícia Civil também atua nas diligências.

Relatos de testemunhas apontam que dois homens vestidos como operários se aproximaram do policial militar em uma motocicleta e realizaram disparos de arma de fogo, que o atingiram na região das costas e da cabeça. Os criminosos fugiram do local sem levar o armamento da vítima.

O cabo da Polícia Militar, Livaldo dos Santos Rêgo, de 49 anos, morreu após ser baleado na frente da casa em que morava, no bairro Angélica, município de Abaetetuba, região nordeste do Pará. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (21) por volta de 6h40.

