PM morta em acidente com viatura será velada e sepultada em Icoaraci

(Foto:Reprodução) – Soldado estava noiva e há apenas um ano na corporação

A soldado Jamilly Marília Freitas de Oliveira, de 24 anos, lotada no 24º Batalhão da Polícia Militar, será velada na Capela Localizada na Praça Matriz em Icoaraci, distrito de Belém, a partir das 17h desta terça-feira (29).

A militar faleceu após um grave acidente de trânsito envolvendo a viatura da Polícia Militar conduzida por ela, no começo da manhã no km 9 da rodovia Arthur Bernardes, próximo da Rua da Liberdade, no bairro da Pratinha II. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Nazaré no Tapanã, ainda com horário a definir.

Segundo Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social da Polícia Militar (CIPAS), demais informações sobre as homenagens póstumas à soldado serão repassadas posteriormente. Jamilly Freitas policial militar estava há apenas um ano na corporação e estava noiva.

Segundo a assessoria da PM, a policial conduzia a viatura onde estavam outros três policiais militares. Ao tentar desviar de uma motocicleta, que vinha na contramão, ela perdeu o controle do veículo, que capotou e colidiu contra um poste.

A soldado foi arremessada da viatura para o solo, e chegou a ser encaminhada, em estado grave, para o Hospital Porto Dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 7h50.

O cabo Marcelo do Carmo Nogueira de Souza e os soldados Hugo de Leon da Silva Batista e Jane Cléa Valente Pereira Sabino, que também estavam no veículo, sofreram escoriações leves em decorrência do acidente e passam por procedimentos médicos no mesmo hospital.

