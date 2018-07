PM-Mulher de Santarém vence em 1º lugar geral no curso de formação de Praças

1ª lugar geral do curso de formação de Praças, Vilidane Teixeira (Foto: Adonias Silva/G1) –‘Coloquei na cabeça que eu tinha que vencer cada dia’, diz Vilidiane, 1º lugar geral no curso de formação de Praças

Vilidiane Morais Teixeira foi a 1ª de 1.951 alunos do estado do Pará classificados para o curso. Além dela, outros 129 alunos são de Santarém.

Cheia de energia após concluir o Curso de Formação de Praças (CFP), da Polícia Militar do Pará (PMPA), a soldada Vilidiane Morais Teixeira está ansiosa para iniciar os trabalhos de campo. Ela obteve 1º lugar na formação com futuros soldados de todo o estado do Pará, incluindo a capital, Belém. 1.951 pessoas concluíram o curso. Na sexta-feira (13), será realizada a solenidade de formatura, na praça Matriz, dos 130 alunos de Santarém que vão se tornar, efetivamente, soldados.

Casada, mãe de dois filhos e a partir da formatura, soldada da PM, Vilidiane acredita que essa nova etapa ainda irá lhe proporcionar muitas surpresas. Antes, ela trabalhava em uma concessionária de carros. De Tucuruí, se mudou para Santarém em 2008. Teve interesse pela área militar por incentivo do marido, que é cabo da PM.

“Ele é uma pessoa apaixonada pelo seu serviço. De tanto que ele falava, foi me despertando a curiosidade e eu quis buscar esse mundo. Fui admirando tanto a profissão, convivendo no meio militar de outros amigos dele, parceiros de farda e foi criando em mim essa vontade de viver isso”, contou Vilidiane.

Além dela, as alunas Amanda Rego do Nascimento, que ficou em 4º lugar, Bárbara Vanessa Silva Marinho, 6º lugar, e Lívia Moura Matias, 8º lugar, são de Santarém. É um orgulho para essas mulheres pertencerem aos 10% do total de vagas. De 2.000 vagas, apenas 200 foram preenchidas por mulheres.

Vilidiane confessou que, a princípio, para quem vem de outra realidade, o impacto é grande. “Quando a gente vem do mundo civil para o militar, toma aquele choque de realidade, depois vai se apaixonando e querendo cada vez mais buscar a fundo esse mundo, conhecer e viver ele também”.

Ela diz que, apesar de ainda estar surpresa com a conquista, se dedicou muito para conseguir a 1ª colocação. A emoção era perceptível.

“Eu até me emociono em falar que eu ainda não acredito, não caiu a ficha que eu sou o 1º lugar geral. Mas eu coloquei na minha cabeça que cada dia era uma batalha, que eu tinha que vencer cada dia”, ressaltou.

A futura soldada afirma que durante um ano e meio esteve focada nos estudos. Para ela, deixar os filhos de 3 e 5 anos foi um dos maiores desafios. “Acabei até deixando eles um pouco com a minha ausência como mãe para me dedicar ao curso, buscar aprender e sempre dar o meu melhor na polícia. Busquei de cabeça. Estudava até altas madrugadas. Meu objetivo era ficar entre as primeiras colocações e Deus me deu esse prazer de ser a 1ª colocada geral”, relatou.

Foram nove meses de curso, com aulas teóricas e práticas. Agora, Vilidiane, devidamente treinada, não vê a hora de iniciar os trabalhos nas ruas. “Quando a gente sai de um curso de formação estamos com toda a energia. As expectativas são as melhores, não só as minhas, mas de todos os meus colegas desse curso, de proteger a sociedade, manter a ordem pública e atender nossos cidadãos”.

Na última etapa de formação, que iniciou em maio, os futuros soldados foram submetidos à vivência de situações reais e de reforço ao policiamento ostensivo.

Segundo Vilidiane, os desafios dos treinamentos físicos foram sendo vencidos, gradativamente. “Eu criei uma força que eu não sabia de onde vinha. A parte física é bastante complicada. É muito exigido da gente, só que é toda uma preparação. Nosso polo foi muito bem atendido em relação a orientador, instrutor. É uma conquista diária de preparação física”, contou.

O curso tem um novo modelo de formação. Antes, os aprovados em concurso faziam apenas a formação de soldados, que tinha 1.300 horas-aula, agora ele prepara até 3º sargento, passando para 2.132 horas-aula.

Vilidiane teve o primeiro contato com os colegas, após a classificação geral, nesta segunda-feira (9), no 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Santarém. Vilidiane comandou a tropa da “corridinha da saudade”, com os alunos do último Curso de Formação de Praças. A relação com os parceiros de farda também foi repleta de brincadeiras. Os futuros policiais foram integrados no último concurso público, em outubro de 2016.

“Fica aquela brincadeira: ‘a 01 tá passando’. Tem a concorrência, mas é uma concorrência saudável. Podemos ver que conseguimos juntos. Eu digo que não é uma conquista minha, é uma conquista nossa, porque, de certa forma, nós estamos representando o polo Santarém que, nos últimos concursos, têm se destacado bastante”, se alegrou Vilidiane.

O comandante do 3º BPM, tenente coronel Aldemar Maués, destacou a felicidade de observar que, entre os primeiros colocados, a maioria é de alunos de Santarém. “É uma tradição do 3º BPM de Santarém colocar os primeiros. O nível da nossa tropa, que é muito bom, intelectualmente e em termos técnicos, reflete na transmissão de conhecimentos e na questão dos números aqui na cidade. Ficamos felizes que entre os 15 colocados, a maioria seja daqui”.

Aldemar Maués desejou sucesso na carreira profissional da 1ª colocada no curso. “É com muita satisfação que vemos uma aluna daqui em 1º lugar geral. Esperamos que agora ela mantenha esse conhecimento adquirido aqui e que ele reflita em sua vida profissional”, finalizou.

Vilidiane Teixeira está confiante sobre a sua adaptação nas atividades profissionais e aparenta não ter receio nenhum das possíveis dificuldades. “A gente entrava aqui 6h30 da manhã e ficava geralmente até 6h30 também. Acredito que agora vai ter uma escala de serviço, vai ser mais fácil poder encaixar meu horário com relação a meus filhos e a ser esposa também. Se eu consegui vencer um curso de formação, não vai ser no meu serviço que eu não vou conseguir”, finalizou.

Por G1 Santarém*/*Jéssica Luz, sob supervisão de Adonias Silva

