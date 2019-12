PM negocia com homem que ameaçava se jogar de laje com bebê ao colo

(Foto:Reprodução Whatsapp) – O acusado é pai da criança e após quase meia hora de negociação decidiu entregar o filho e se render

O homem, identificado como Antônio Ohana, que caminhava sobre a laje de uma casa com um bebê ao colo, ameaçando se jogar lá de cima.

Uma equipe do 20° Batalhão, unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital I, foi acionada por populares na tarde deste sábado (14), para tentar salvar a vida de uma criança de dois meses que estava prestes a ser lançada do alto da laje de uma residência, no bairro do Jurunas, em Belém.

Era por volta das 13h30, quando os policiais militares chegaram ao local informado, localizado na esquina das ruas dos Timbiras e Carlos de Carvalho, onde moradores acompanhavam aflitos o caso de um homem, identificado como Antônio Ohana, que caminhava sobre a laje de uma casa com um bebê ao colo, ameaçando se jogar lá de cima.

Já posicionados na estrutura, os policiais pediram ao rapaz que se procurasse se acalmar e entregasse o bebê. Uma viatura do Corpo de Bombeiros também foi acionada e encaminhada ao local. Foram quase 30 minutos de diálogo com Antônio, mais tarde identificado como pai da criança, até que ele decidisse acatar o pedido dos militares e repassasse a criança aos braços do policial que fez a negociação.

O bebe não sofreu ferimentos. O caso foi registrado na Seccional Urbana da Polícia Civil da Cremação, para onde Antônio Ohana foi levado para prestar esclarecimentos sobre o caso.

