PM prende 04 elementos comercializando Ecstasy (bala) e outras drogas em Novo Progresso

Nesta última quinta-feira (02) por volta das 23h20min, a Policia Militar em serviço de ronda ostensiva pela Cidade de Novo Progresso, composta pelo Asp. Rabelo, CB Derivaldo, SD. Ruan e SD. Dalton Mafra. Ao perceberem a atitude suspeita dos nacionais Denilson e Claudiomiro vulgo (Japinha) que estavam em duas motocicletas Honda. Durante a abordagem, houve a revista e encontraram com os mesmos 01 (uma) trouxa de substância entorpecente análoga a (cocaína).

Os policiais levaram os mesmos até sua residência, que se localiza no Bairro Vista Alegre (Centro), onde se encontravam, os nacionais Walder Pereira, Wesley Fernando Aselmo e o menor das iniciais A.M.M. que são comparsas do “Japinha”. Vistoriaram a residência onde os traficantes se encontravam e encontraram mais entorpecentes sendo: 600g de maconha, 32 pílulas de entorpecentes sintético tipo Ecstasy (bala), 11 (onze) trochas de pedra de crack, 03 (três) trochas de maconha já embalada para venda, 01 (uma) trochas de cocaína também embalado para a venda e uma quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e duas motos Honda.

Posteriormente foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Policia Civil, juntamente com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.

Algo que intriga as autoridades policiais do Município é como esse novo tipo de entorpecente, o Ecstasy (Bala) que é uma droga moderna sintetizada (feita em laboratório), cujo efeito na fisiologia humana e a diminuição da reabsorção da serotonina. Vindo do exterior, com a ajuda de mulas e posteriormente distribuídas em regiões e municípios.

A Policia Militar e Civil estão nas investigações para evitar que esse novo entorpecente se espalhe em Novo Progresso.



Fonte: Jornal O Jamanxim

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...