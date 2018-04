PM prende 05 suspeitos com entorpecentes na Orla do Lago

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto ilustrativa)- Na noite desta,quarta-feira(11) as 21h30min, a Guarnição da Polícia Militar, ao fazer rondas nas imediações do Lago Municipal, próximo das Araras, abordou 05 homens em atitude suspeita, foi realizada a abordagens, constatado que um deles conhecido pela alcunha de “Desinop”, estava de posse de uma quantidade de 3,5 g de entorpecente semelhante a maconha.

