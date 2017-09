PM prende dois menores por assalto a Paládio Jóias em Novo Progresso

Diante dos fatos os suspeitos E.R.G.S, 17 anos e R.C.D.R, 14 anos, foram encaminhados com seus respectivos responsáveis para a Delegacia de Policia para a elaboração do boletim de ocorrência e demais providencias cabíveis.

Diante das informações a guarnição se deslocou até o local indicado e acabaram por lograr êxito em abordar dois suspeitos, onde foram realizadas buscas no local e encontradas algumas jóias produtos do roubo.

You May Also Like