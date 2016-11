PM prende dois menores suspeitos de roubo, em Novo Progresso

Conforme relatos os dois usavam de uma arma para contrair as vitimas, no momento da prisão estavam desarmados.

Os policiais sob guarnição do Sargento Júnior, na companhia do Cabo Carlos e Soldado Mafra , reconheceram os infratores de outras prisões, em via pública, suspeitaram da posse dos celulares, os abordaram prenderam e encaminharam para Delegacia de Policia Civil onde confessarão a procedência dos celulares sendo de furto.

