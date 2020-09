PM prende duas pessoas envolvidas com tráfico de drogas em Novo Progresso durante Operação “Hipnus”.

A coordenação das ações foi do Major Paulo Renato e do Serviço de Inteligência da PM. (Foto:Divulgação PM)

Na determinação do Major Paulo Renato a equipe da Polícia Militar no comando do Sargento Maduro, Soldado Felipe e Bernardes em abordagem na operação Hipnus, no final da tarde desta segunda-feira (21), prenderam em flagrante duas mulheres em uma motocicleta com droga e dinheiro.

Que em rondas na operação Hipnus por volta das 18h30 foram abordadas em uma motocicleta Honda Pop vermelha placa QDY-2969 Francisca Freire de Melo Silva e Cidiane Gomes de Oliveira Moura ,que Francisca ao avistar as GUs PM colocou algo na boca que após abordagem nas mesmas foi encontrado em sua boca uma sacola plástica contendo 12 papelotes embalado a para comércio de droga análogo à Crack, pesando aproximadamente 5,8 com a mesma também foi encontrado a quantia de R$450,00 que foi dado voz de prisão às mesmas e conduzidas à Depol de Novo Progresso para os procedimentos cabíveis.

