PM prende homem e apreende arma de fogo, carregadores e munições em Jacareacanga, no PA

(Foto:Reprodução PM/PA) – Suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo e conduzido, juntamente com o material, para a Delegacia de Polícia Civil.

Um homem foi preso ao ser flagrado com uma arma de fogo, dois carregadores e munições. A ocorrência teve à frente os militares do 15º Batalhão da PM e ocorreu no município de Jacareacanga, localizado no sudoeste do estado. As informações foram divulgadas neste domingo (18).

Os militares do 15º BPM foram informados que o motorista de um veículo estaria portando ilegalmente uma arma de fogo. Os policiais encontraram o carro na Avenida Santos Dumont, em frente a uma farmácia.

Os policiais revistaram o condutor do veículo e encontraram uma pistola semiautomática, dois carregadores e munições dentro com o suspeito. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e conduzido, juntamente com o material, para a Delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga.

Por G1 PA — Belém

