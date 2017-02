PM prende ladrão de residência em Novo Progresso

A Polícia Militar prendeu Renato Alves da Silva, especialista em arrombamento.

Conforme divulgou o Cabo Maduro da Policia Militar , Renato e considerado alta periculosidade, ele tem varias passagens pela policia por furto de moto, latrocínio e homicídio, ele foi preso na madrugada desta sexta-feira , após a guarnição da policia militar no comando do Cabo Maduro ,Carlos e Francisco, após fazerem busca no bairro , ele foi encontrado em uma residência abandonada no Jardim América onde foi preso duas mulheres como os objetos roubado por ele.

O ladrão, foi entregue para Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com Foto PM Cabo Maduro

