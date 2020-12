PM prende piloto de aeronave que fez pouso irregular em terreno de empresa em Tailândia, no Pará

Avião que fez pouso irregular em Tailândia, no Pará — Foto: Ascom/ PM

Avião de pequeno porte caiu na última quarta (16). Avião tinha mais um tripulante, além do piloto. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar apreendeu um avião de pequeno que teria realizado um pouso irregular no terreno de uma empresa no município de Tailândia, no nordeste do Pará. De acordo com informações divulgadas pela PM nesta sexta-feira (18), os dois tripulantes da aeronave foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos e um deles foi preso.

Segundo a PM, a queda do avião ocorreu na quarta (16). Militares da 6ª CIPM receberam denúncias sobre uma aeronave danificada na região e, quando foram ao local, encontraram o avião abandonado e sem tripulantes. Após buscas nos hotéis da cidade, os policiais conseguiram localizar o piloto da aeronave, além do passageiro que possui passagem pela polícia.

Os dois homens foram conduzidos pela Polícia Militar para a Delegacia de Tailândia. Na ocasião, o piloto foi autuado em flagrante pelo crime de exposição a perigo embarcação ou aeronave.

A aeronave foi apreendida pela Polícia Militar e apresentada aos agentes da Delegacia da cidade, responsável pelos procedimentos cabíveis.

