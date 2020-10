PM prende quadrilha especializada em roubo e desmanche de motos em Marabá, no PA

Três homens foram presos e um adolescente apreendido. No total, dez motocicletas foram levadas pela Polícia.(Foto: Reprodução / PMPA)

Uma quadrilha que agia com furtos e desmanche de motocicletas foi presa pela Polícia Militar em Marabá, no sudeste do estado, segundo informações divulgadas nesta terça (6).

Os veículos eram vendidos de forma irregular, de acordo com as investigações. Três homens foram presos e um adolescente apreendido.

A PM informou a ação teria participação de um adolescente. No total, dez motocicletas e um chassi foram apreendidos. Três das motos tinham registro de furto ou roubo e outras cinco com indícios de alteração.

A operação policial ocorreu na segunda (5) a partir de denúncia de duas motocicletas abandonadas em terreno baldio no bairro Vale do Itacaiúnas.

Os militares levantaram informações sobre o local e avistaram o adolescente no endereço. Na abordagem, ele confessou que era quem roubava as motocicletas para a quadrilha.

Outros três integrantes do grupo, responsáveis por esconder e desmanchar os veículos foram encontrados pela PM. O chassi e várias peças de motocicletas foram apreendidas.

O grupo foi conduzido, juntamente com as motocicletas e o restante do material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado.

Por G1 PA — Belém

